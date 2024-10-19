Врачи были бессильны: вследствие вражеского удара по Уманскому району погибла женщина

В результате массированного удара армии РФ по Уманскому району Черкасщины ночью 19 октября погибла женщина 1961 года рождения. Она получила тяжелые ранения, с которыми ее доставили в больницу, однако медики оказались бессильными. Кроме того, есть один травмированный в Черкасском районе, где атаке подверглись склад и объект критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его словам, с ночи Черкасская область была под вражеским прицелом, большинство атак врага украинские защитники отбили.

"По предварительной информации, всего силами ПВО и РЭБ-противодействия уничтожено 41 БпЛА противника и две ракеты. Однако имеем несколько попаданий, а также последствия из-за падения обломков", – рассказал Табурец.

В частности, вследствие массированного удара РФ по Уманскому району от полученных ранений погибла женщина 1961 года рождения. Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

"К сожалению, врачи уже были бессильны. Соболезнования родным и близким!.." – сообщил руководитель Черкасщины.

Кроме того, в Черкасском районе атакован объект критической инфраструктуры, последствия уточняются.

Также "Шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Пожар ликвидирован, есть один травмированный. От госпитализации он отказался.

В частном секторе областного центра обломками БПЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ, обследование территории продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября армия России устроила очередную массированную атаку против Украины. В небе фиксироваось более 100 средств поражения: до 98 дронов и шесть ракет Х-59/69. Силы ПВО уничтожили 42 "Шахеда" и четыре ракеты, боевая работа продолжалась и по состоянию на обед.

В частности, оккупанты атаковали объекты энергетики на Черниговщине и Сумщине, вследствие чего есть раненые, под завалами найдено тело погибшего.

Кроме того, пострадавшая есть в Киеве: обломок БПЛА залетел в окно ее квартиры. Женщина получила тяжелое ранение ноги, ее отправили на операцию.

В Дарницком районе столицы поврежден фасад многоэтажки и несколько авто. В области отработали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.