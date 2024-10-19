Повреждены многоэтажки и машины: последствия российской атаки на Киев. Фото

В ночь с 18 на 19 октября страна-агрессор РФ атаковала Киев с помощью ударных БПЛА. В Дарницком районе, в частности, была повреждена фасадная часть многоэтажки и несколько автомобилей.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Поступили новые сообщения о нанесенном ущербе в нашем районе по результатам сегодняшней ночной атаки страной-террористом. Повреждены несколько автомобилей, фасадная часть многоэтажки, балконная рама и оконные стекла одной из квартир, крыша здания общепита в разных микрорайонах", – рассказал Калашник.

Глава Дарницкой РГА добавил, что, к счастью, обошлось без возгорания и пострадавших.

Напомним, в Киеве в результате вражеской дроновой атаки в ночь на 19 октября пострадала женщина. В окно ее квартиры залетел небольшой обломок "Шахеда", нанеся киевлянке ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне ударили ракетами по Одессе. Зафиксировано попадание в жилую застройку. На месте вспыхнул пожар. К моменту первых официальных сообщений об атаке информации о пострадавших не было.

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