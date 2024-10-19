В Киеве обломок дрона залетел в окно дома: пострадавшую женщину оперируют

В Киеве в результате вражеской дроновой атаки в ночь на 19 октября пострадала женщина. В окно ее квартиры залетел небольшой обломок "Шахеда", нанеся киевлянке ранения.

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В настоящее время пострадавшую оперируют. Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в дом женщины через окно балкона", – написал Кличко в 05:55 утра.

Попко добавил, что у пострадавшей в результате атаки молодой женщины – серьезное ранение ноги.

"В результате ночной атаки ударных БпЛА российской армии на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома... В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто", – добавил глава КМВА.

Напомним, накануне вечером россияне ударили ракетами по Одессе. Зафиксировано попадание в жилую застройку. На месте вспыхнул пожар. На момент первых официальных сообщений об атаке информации о пострадавших не было.

Также сообщалось, что враг атаковал дроном работников коммунальной службы в Херсоне: ранены пять работников аварийно-спасательной службы. Мужчины 24, 41, 43, 44 и 47 лет получили взрывные травмы и обломочные ранения конечностей и туловищ.