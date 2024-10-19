Силы ПВО отработали успешно: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину

В ночь на 19 октября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаки на Киевщину с помощью БПЛА. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что обломки сбитых целей фиксировали вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Напомним, в ночь с 18 на 19 октября страна-агрессор РФ атаковала Киев с помощью ударных БПЛА. В Дарницком районе, в частности, была повреждена фасадная часть многоэтажки и несколько автомобилей. Кроме того, в результате вражеской дроновой атаки в ночь на 19 октября пострадала женщина. В окно ее квартиры залетел небольшой обломок "Шахеда", нанеся киевлянке ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне ударили ракетами по Одессе. Зафиксировано попадание в жилую застройку. На месте вспыхнул пожар. К моменту первых официальных сообщений об атаке информации о пострадавших не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!