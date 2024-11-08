Войска РФ ударили КАБами по 12-этажке в Харькове: частично разрушен подъезд, под завалами ищут людей

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 8 ноября, ударили по Харькову КАБами. Зафиксированы прилеты в центре города, там россияне повредили историческую застройку. А в Салтовском районе – попали в 12-этажку, разрушив несколько подъздов. Под завалами ищут людей.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале Telegram. Сильные взрывы в городе прогремели около 3:00 и 3:40. В Воздушных силах предупреждали о пусках оккупантами КАБов по Харькову.

В Шевченковском районе повреждения административных зданий и жилых домов. Как отметил Терехов, под ударом врага оказался район исторической застройки в центре города.

В то же время в многоэтажке на Салтовке частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж, начался пожар. Повреждены здания вокруг. По состоянию на 4:00 известно о десятерых пострадавших. На третьем этаже заблокированы люди.

"Под завалами находятся люди. Есть пожар. Начата поисково-спасательная операция", – написал мэр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 ноября российские войска совершили обстрел Харькова, нанеся удар по Шевченковскому району. Взрыв раздался рядом с жилой застройкой; есть не менее двух пострадавших.

– 3 ноября враг несколько раз атаковал авиабомбами Харьков и населенные пункты области: там зафиксировано попадание по супермаркету и жилой застройке. В результате действий агрессора всего пострадали 15 человек, среди которых сотрудники полиции.

– Вечером 30 октября кафиры ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали. Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня.

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