Россияне ударили по Харькову: прилетело рядом с жилой застройкой, есть пострадавший

В понедельник, 5 ноября, российские войска совершили обстрел Харькова, нанеся удар по Шевченковскому району. Взрыв раздался рядом с жилой застройкой.

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Уже известно, что есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно, удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем", – говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил взрывы в городе. По его данным, есть повреждения жилого дома. Все необходимые службы выехали на место попадания.

Терехов добавил, что пострадал пятиэтажный многоквартирный дом. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Пострадала одна женщина.

Соответствующие службы обследуют место прилета.

"Предварительно удар был совершен шахедом", – указал Терехов.

Тем временем в Воздушных силах сообщали об угрозе обстрела баллистики из Курской области.

Синегубов позже уточнил, что к этой минуте известно об одной пострадавшей, женщине оказали помощь на месте.

Есть возгорание гражданского автомобиля. Спасатели работают на месте ушиба.

Стоит отметить, что войска России в ночь на вторник, 5 ноября, снова атаковали Харьков авиабомбами. Около 00:05 в городе раздалась серия взрывов. Удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам: есть пострадавшие.

Вечером в воскресенье, 3 ноября, российские оккупационные войска несколько раз атаковали авиабомбами Харьков и населенные пункты области: там зафиксировано попадание по супермаркету и жилой застройке. В результате действий агрессора всего пострадали 15 человек, среди которых сотрудники полиции.

Напомним, что ранее Игорь Терехов сообщил, что только за октябрь российские оккупанты обстрелами повредили в Харькове 380 жилых домов. Из-за вражеских атак в городе было выбито 4648 окон. Тревоги в октябре в Харькове продолжались почти половину месяца – 339 часов и 51 минуту. Оккупанты совершили 25 атак, в результате обстрелов погибли девять человек, а 130 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 30 октября оккупанты ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова и попали в многоэтажку, где был разрушен почти весь подъезд. Погиб 12-летний мальчик, 36 человек пострадали. Позже под завалами нашли погибшим 15-летнего парня.

– 1 ноября вражеская ракета попала по месту дислокации полицейских в центре Харькова. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. Еще 46 человек были ранены, в том числе десятки полицейских. Повреждены админздание и жилые дома рядом.

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