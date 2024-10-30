Россияне ударили КАБами по Харькову: есть попадание в многоэтажку, под завалами находятся люди
Войска России вечером в среду, 30 октября, ударили авиабомбой по Салтовскому району Харькова. По предварительным данным, российские оккупанты попали в многоэтажный дом, разрушив в нем почти весь подъезд. Пострадали 12 человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. Взрыв в городе прогремел около 22:40. На место выехали профильные службы, там вспыхнул пожар.
"Полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома. На данный момент имеем информацию о 12 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", – написал городской голова.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что зафиксировано попадание в четвертый этаж многоэтажки. Под завалами могут находиться люди.
Позже он отметил, что в результате попадания разрушен почти весь подъезд дома, повреждены гражданские автомобили.
Местные Telegram-каналы писали, что после взрыва в части района пропал свет.
Как сообщал OBOZ.UA:
– российские оккупанты ночью во вторник, 29 октября, нанесли по Харькову авиационный удар. Было попадание в Основянском районе по частному сектору, погибли две женщины и двое мужчин.
– Вечером 28 октября войска РФ ударили фугасными авиабомбами ФАБ-500 по центру Харькова и попали в находящееся под охраной ЮНЕСКО здание Госпрома. Там разрушены несколько этажей, пострадали девять человек.
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