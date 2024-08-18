Войска РФ сбросили КАБ на Белополье: есть жертва

Армия страны-агрессора России днем в воскресенье 18 августа сбросили КАБ на город Белополье Сумской области. Вследствие удара один человек погиб, еще один получил ранения, под завалами могут быть люди.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации. "Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины", – говорится в сообщении.

На месте работают все необходимые службы.

Предоставляется медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы, рассказали в ОВА.

Под завалами строений могут быть люди.

Последствия атаки уточняются, сообщили в обладминистрации и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 августа армия России ударила по городу Сумы. Прилет зафиксирован в районе проспекта Свободы: в многоэтажках вылетели окна, загорелись автомобили. Предварительно было известно об одном пострадавшем.

В ночь на 18 августа войска России запустили "Шахеды", а утром дважды атаковали Киевщину ракетами. Вражеские цели были сбиты силами украинской ПВО.

Из-за падения обломков в одной из громад Киевщины есть разрушения частных домов.

Начиная с ночи силы ПВО уничтожили все восемь БПЛА, две баллистические и три крылатых ракеты.

Кроме того, утром 18 августа враг ударил из артиллерии по Мирнограду на Донетчине. Погибли пожилая женщина и 44-летний мужчина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ за свой террор должна отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой украинских защитников. В течение недели оккупанты запустили по украинским городам и селам более 40 ракет, 750 КАБов и 200 ударных дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!