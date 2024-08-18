Оккупанты ударили из артиллерии по Мирнограду: погибла женщина

Российские оккупанты утром 18 августа покрыли артиллерийским огнем город Мирноград Донецкой области. Погибла пожилая женщина.

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Еще одна горожанка получила ранения, повреждены жилые дома. О последствиях очередного военного преступления России рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате утренних обстрелов россиян в Мирнограде есть жертва и раненая.

"Сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии — попали в частный дом. Погибла женщина 1941 года рождения, ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома", – рассказал Филашкин.

Он снова напомнил жителям Донетчины, что оставаться в регионе опасно и посоветовал им эвакуироваться.

Напомним, в ночь на 18 августа российские оккупанты совершили очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. По итогам ночного боя силы ПВО уничтожили все восемь дронов, две баллистические и три крылатых ракеты.

В Киевской области обломки вражеских ракет разрушили 2 дома и повредили еще 16, к счастью, люди не пострадали.