В Сумах есть попадания после вражеского обстрела: огонь охватил авто, повреждены много окон

Российские войска ударили по городу Сумы утром 17 августа. Прилет зафиксирован в районе проспекта Свободы: в многоэтажках вылетели окна, горят автомобили.

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Информация о пострадавших устанавливается, до 7 часов утра за медицинской помощью обратился один человек. Подробности раскрыл глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

Об ударе россиян по Сумам чиновник сообщил в 06:51.

"Есть прилет в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, немало горит автомобилей. Работают все соответствующие службы. Поиск пострадавших продолжается, на данный момент один человек, которому оказана помощь", – говорится в сообщении.

Дрозденко также добавил, что в городе идет развертывание оперативного штаба по ликвидации последствий вражеской атаки. Горожане смогут обращаться в него с заявками уже после 8 часов утра.

Из-за российского обстрела и ликвидации его последствий, предупредили в Сумской МВА, движение на перекрестке проспекта Свободы и улицы Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко) по состоянию на 7 часов утра затруднено.

Напомним, вечером 16 августа россияне обстреляли Днепровский район Херсона. Ранения получили два человека, которые находились в собственном доме.

Также оккупанты в Николаевской области атаковали дроном автомобиль полиции. Пострадали три правоохранителя.