На Киевщине обломки вражеских ракет разрушили 2 дома и повредили еще 16 – Киевская ОВА

Российские войска 18 августа попытались атаковать ракетами Киев. В пристоличной области работали ПВО, вражеские ракеты были сбиты, однако обломки при падении повлекли за собой разрушения.

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В Киевской области разрушены два дома, еще 16 получили повреждения. Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Так, утром 18 августа воздушная тревога из-за запусков россиянами ракет объявлялась дважды. В регионе работали силы ПВО, зафиксированы сбитые цели, обошлось без прямых попаданий.

"Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых целей в одной из общин на территории трех садовых обществ фиксируются разрушения и повреждения частных домов", – уточнил Кравченко.

По состоянию на 09.45 было известно о разрушении двух домов в Киевской области. Еще 16 получили повреждения: у них выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Работа по фиксации последствий вражеской атаки продолжается.

Известно также повреждении обломками четырех автомобилей, также пострадали заборы и линии электропередач.

В одном из садовых обществ ликвидирован пожар травяного настила.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты дважды за утро пытались ударить по Киеву: силы ПВО сбили баллистику и крылатую ракету.

Впоследствии враг продолжил атаковать, поэтому в целом, по данным Воздушных сил, начиная с ночи силы ПВО уничтожили все восемь дронов, две баллистические и три крылатых ракеты.