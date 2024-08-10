Во время удара России по ТЦ в Константиновке погибли двое детей 9 и 11 лет: новые детали

В результате удара российской армии по торговому центру в Константиновке 9 августа погибли двое детей. Эксперты идентифицировали тела девочек 9 и 11 лет.

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Об этом сообщили в Telegram Офиса Генерального прокурора. Также отмечается, что продолжаются экспертизы по установлению лиц еще 6 человек, в частности, вероятно, одного ребенка.

Всего ударом ракеты Х-38 по ТЦ кремлевская армия убила 14 человек, еще 43 получили ранения.

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и дальше был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", – отреагировал на теракт президент Владимир Зеленский.

В помещении ТЦ, куда пришлось попадание, размещались продовольственные и хозяйственные магазины, а также грузовое отделение Новой почты. В компании сообщили, что все сотрудники живы, один их коллега получил контузию.

Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 августа оккупанты также обстреляли Константиновку в Донецкой области, попав в частный сектор. В результате вражеской атаки погибли 2 человека. По предварительной информации, во время атаки враг применял артиллерию.

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