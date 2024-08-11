Среди погибших – трое детей: идентифицированы все жертвы удара РФ по Константиновке

В Константиновке криминалисты полиции завершили процесс идентификации погибших в результате ракетного удара РФ по торговому центру 9 августа. Всего оккупанты убили 14 человек, среди них трое детей: девочки 9, 11 и 16 лет.

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Об этом 11 августа сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора Украины. "По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил РФ погибли 14 человек, в том числе трое детей – девочки 9, 11 и 16 лет", – говорится в сообщении ОГП.

Телесные повреждения разной степени тяжести получили 44 человека.

Враг нанес удар по Константиновке в 11:05, предварительно высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия Х-38.

В Нацполиции в свою очередь сообщили, что криминалисты полиции завершили процесс идентификации и опознания восьми тел погибших.

Личности людей установили с помощью ДНК-анализа.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа враг запустил ракету Х-38 по супермаркету в Константиновке Донецкой области.

Погибли 14 человек, среди них ранее были идентифицированы двое детей, еще более четырех десятков человек получили ранения.

Кроме того, среди погибших вследствие ракетного удара по ТЦ в Константиновке – полицейский Максим Кислюк. На момент прилета он находился в наряде.

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