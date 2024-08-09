Войска РФ нанесли удар по супермаркету в Константиновке: 2 погибших и 17 раненых. Фото и видео

В полдень пятницы, 9 августа, российские террористы нанесли мощный удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере, 2 человека погибли и 17 ранены.

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Черный дым и огонь окутали все здание. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян", – подчеркнул Филашкин.

По его словам, один из раненых находится в тяжелом состоянии. На месте работают все необходимые службы. Сколько человек находилось в супермаркете в момент удара, пока неизвестно.

По состоянию на 12:40 руководитель ОГА сообщил о 2 погибших и 17 раненых. Поисково-спасательная операция на месте преступления продолжается.

На обстрел уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В своем Telegram он призвал мир отреагировать на систематические и масштабные нарушения русскими правами человека.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram отметил, что все, что умеют россияне, – это воевать с гражданскими.

"Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 9 августа оккупанты обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковщины. В результате массированного реактивного удара по жилым кварталам города и близлежащих поселков пострадали 3 человека.

– Украинские силы ПВО ночью и утром 9 августа уничтожили все 27 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, которые оккупанты запустили по Украине. В частности, беспилотники были сбиты в пределах семи регионов.

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