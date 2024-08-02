В Одессе прогремели взрывы: оккупанты атаковали город баллистикой

В пятницу, 2 августа, в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Террористическая армия РФ направила на город баллистику со временно оккупированного Крыма.

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Мэр Геннадий Труханов в Telegram призвал горожан находиться в безопасных местах. О баллистике, направленной на областной центр, предупредил Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Напомним, 2 августа оккупанты из дрона ударили по автобусу с людьми в Дергачевской общине Харьковской области: пострадали люди, все – строители, один из раненых в тяжелом состоянии. Еще один прилет зафиксирован у жилого дома в Купянске, есть жертва и ранена. В общей сложности ранения в результате вражеского удара получили семь человек.

Также в этот день оккупанты обстреляли Херсон. Под удар с беспилотника попали находившиеся на улице люди: мужчина погиб, женщина пострадала.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 августа россияне атаковали ударными дронами Николаевскую область. Оккупанты попали в детский сад.

– Издание Forbes подсчитало, что в июле 2024 года Силы обороны Украины обошли Россию по количеству и качеству ударов, нанесенных дальнобойными БПЛА. РФ атаковала нашу территорию 426 дронами-камикадзе типа "Шахед", а Украина нанесла удары более чем 520 дронами дальнего радиуса.

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