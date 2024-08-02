Оккупанты ударили дроном по автобусу с людьми на Харьковщине: пострадали шесть человек

Россияне не прекращают атаки на гражданское население Харьковщины. Утром 2 августа оккупанты дроном ударили по автобусу с людьми в Дергачевской громаде.

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Пострадали шесть человек, все – строители, один из раненых в тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 9:00 часов оккупанты ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде. Пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один человек – в тяжелом. Все пострадавшие – работники-строители", – говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что на месте очередного теракта войск РФ работают правоохранители и экстренные службы.

Напомним, накануне, 1 августа, россияне атаковали дронами Николаевщину. оккупанты попали в детский сад в Куцурубской громаде. К счастью, заведение не работало, так что обошлось без жертв.

Также оккупанты ударом по Никополю убили мать и дочь. Младшей женщине было 40 лет, старшей в настоящее время исполнилось 72 – она погибла в свой день рождения.