Оккупанты атаковали Херсон из дрона: погиб мужчина, ранена женщина

В пятницу, 2 августа, российские оккупанты обстреляли Херсон. Под удар с беспилотника попали находившиеся на улице люди: мужчина погиб, женщина пострадала.

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Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что погибшему было 54 года. Чиновник выразил соболезнования родным херсонцам.

Также Прокудин добавил, что у 75-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколковое ранение спины. Ее доставили в больницу.

Напомним, также утром 2 августа оккупанты дроном ударили по автобусу с людьми в Дергачевской громаде Харьковской области. В результате атаки пострадали шесть человек, все – строители, один из раненых в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте очередного теракта войск РФ работают правоохранители и экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Forbes подсчитало, что в июле 2024 года Силы обороны Украины обошли Россию по количеству и качеству ударов, нанесенных дальнобойными БПЛА. РФ атаковала нашу территорию 426 дронами-камикадзе типа "Шахед", а Украина нанесла удары более чем 520 дронами дальнего радиуса.

– 1 августа россияне атаковали ударными дронами Николаевскую область. Оккупанты попали в детский сад.