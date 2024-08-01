Россияне атаковали дронами Николаевщину: повредили детский сад. Фото

Российские оккупационные войска днем в четверг, 1 августа, атаковали ударными дронами Николаевскую область. Оккупанты попали в детский сад.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Под вражеской атакой была Куцурубская громада Николаевской области.

К счастью, садик не работал и обошлось без жертв.

"Сегодня снова вражеские дроны атаковали Куцурубскую громаду в Николаевской области. Поврежден неработающий детский сад, выбито остекление. Обошлось без потерь", – сказано в сообщении.

В Силах обороны юга еще раз призывали украинцев при угрозе вражеского обстрела позаботиться о своей безопасности и людях рядом.

Также там рассказали, что за прошедшие сутки вражеской артиллерией была обстреляна акватория Очаковской громады и Куцурубская громада на Николаевщине. Обошлось без пострадавших.

Также враг обстрелял 19 населенных пунктов Херсонщины и город Херсон. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России утром в четверг, 1 августа, нанесли удар из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела погибли две женщины – мама и дочь. Младшей женщине было 40 лет, старшей исполнилось 72 – она погибла в свой день рождения.