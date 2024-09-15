В Херсонской области оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинское заведения – ОВА

Российские оккупанты на протяжении суток продолжали атаковать Херсонщину: с 6 утра 14 сентября до 6 утра 15 сентября под вражескими обстрелами и авиаударами оказались 19 населенных пунктов региона, включая Херсон. Россияне попали по объекту критической инафраструктуры, образовательным и медицинскому учреждениям, заводу, а также жилым домам.

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Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в течение суток россияне атаковали с артиллерии и сбрасывали авиабомбы на такие населенные пункты как Томина Балка, Тягинка, Антоновка, Берислав, Станислав, Велетенское, Кизомыс, Понятовка, Новорайск, Урожайное, Новоберислав, Степное, Садовое, Приднепровское, Змиевка, Дудчаны, Архангельское, Любимовка и город Херсон.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательные и медицинское учреждения, территорию завода; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение, складское помещение и частный автомобиль", – перечислил последствия вражеских ударов Прокудина.

Но самое страшное, что россияне снова убили и искалечили людей: за сутки погибли двое мирных жителей, еще семеро получили ранения.

Напомним, вечером 14 сентября оккупанты ударили по Одесщине. В результате вражеской атаки погибли супруги, еще одна женщина получила ранения головы.

Через несколько часов мощные взрывы прогремели в Харькове. После атаки сообщалось, что по меньшей мере два КАБа россияне выпустили по Киевскому району, на месте попадания возник пожар. Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли больницу и учебное заведение в облцентре.

Ночью враг также атаковал Украину 3 ракетами и 14 дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 10 вражеских дронов и ракету Х-59.

В Николаевской области обломки сбитого "Шахеда" вызвали пожар на предприятии.