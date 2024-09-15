На Николаевщине обломки 'Шахеда' повлекли за собой пожар на предприятии

В ночь на 15 сентября 2024 года Николаевщина находилась под атакой российских дронов-камикадзе. В регионе сбиты три вражеских "Шахеда".

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Обломки сбитого БПЛА упали на одно из предприятий пищевой промышленности в Николаевском районе, там вспыхнул пожар на складе. Подробности рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В ночь на 15 сентября силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы и падения обломков сбитых БпЛА, есть повреждения на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе. Возник пожар на складских помещениях. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также трижды на протяжении дня 14 сентября, а также ночью 15 сентября россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду и ее акваторию. Среди ночи громаду оккупанты также обстреляли из артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 14 сентября оккупанты ударили по Одесщине. В результате вражеской атаки погибли супруги, еще одна женщина получила ранения головы.

Через несколько часов мощные взрывы прогремели в Харькове. После атаки сообщалось, что по меньшей мере два КАБа россияне выпустили по Киевскому району, на месте попадания возник пожар. Впоследствии стало известно, что оккупанты обстреляли больницу и учебное заведение в облцентре.

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