Вечером оккупанты ударили по Одесщине: погибли супруги, другая женщина получила ранения головы. Фото

В результате российской ракетной атаки по Одесскому району погибла супружеская пара, еще один человек был ранен. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он уточнил, что ракетный удар по Одесскому району враг нанес вечером.

"Погибла супружеская пара. В результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - отметил он.

По его словам, во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения

Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта оккупантов против гражданского населения Одесщины, добавил руководитель ОВА.

Воздушная тревога в регионе продолжалась с 20:17 до 20:42. Первое сообщение о взрыве появилось около 20:20.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожской области 14 сентября также прогремели взрывы. Россия обстреляла сельскохозяйственное предприятие в Гуляйпольской общине ; погибли три гражданских.

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