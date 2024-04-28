Украинцы, которых убил россиянин в Германии, были военнослужащими и проходили реабилитацию – нардеп

Двое украинцев, убитых гражданином РФ в Германии, вероятно, были военнослужащими украинской армии. Оба за границей проходили реабилитацию после полученных на фронте ранений.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его данным, убийцу немецкие правоохранители уже задержали, продолжаются допросы свидетелей преступления.

Двоих украинцев с ножевыми ранениями в немецком городке Мурнау обнаружили вечером 27 апреля на территории торгового центра. Прибывшие на место медики констатировали смерть одного из раненых, мужчины 36 лет. Второй украинец (ему было всего 23) скончался от тяжелых травм уже в медучреждении.

Полицейские довольно быстро установили личность убийцы: им оказался 57-летний гражданин РФ. Гончаренко же обнародовал информацию, согласно которой его жертвы были украинскими воинами, проходившими реабилитацию после полученных на фронте ранений.

"Оказалось, что убитые были украинскими военнослужащими, которые проходили реабилитацию в местной клинике. Убийца задержан, но полиция до сих пор проводит допросы возможных свидетелей. Это просто ужасная трагедия. Соболезнования родным и близким погибших", –отметил Гончаренко.

Он также опубликовал фотографию с импровизированным мемориалом и фотографиями двух мужчин. По словам Гончаренко, на фото – убитые россиянином в Мурнау защитники.

В воскресенье, 28 апреля, россиянину сообщили о подозрении в убийстве, он находится под стражей.

Информацию нардепа подтверждают и источники украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

"Сообщают, что убийца украинских военнослужащих в немецком Мурнау местный Z-патриот, открыто поддерживавший российскую агрессию и демонстративно носивший нашивки с Z-символикой. Ребята имели серьезные ранения конечностей и не могли полноценно защищаться", – написал журналист.

Напомним, ранее стало известно об убийстве 27-летней украинки в Германии и похищении ее ребенка. К этому преступлению, по данным следствия, могут быть причастны россияне. Судьба матери убитой украинки до сих пор неизвестна.

Впоследствии всплыли жуткие подробности убийства в Германии : убийцами оказались муж и жена, причем женщина – россиянка. В их доме обнаружили маленькую дочь Маргариты Мию. Супруги ловко втерлись в доверие к украинцам, окружили их заботой и вниманием, помогали с оформлением документов. А потом хладнокровно убили молодую мать и забрали ее ребенка себе.