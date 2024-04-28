В Германии на территории торгового центра нашли мертвыми двух украинцев: в убийстве подозревают россиянина

Вечером, 27 апреля, на территории торгового центра в городе Мурнау (Германия) обнаружили тела двух украинцев. По информации правоохранителей, 36-летний мужчина от тяжелых колото-резаных травм скончался на месте, а 23-летний потерпевший умер спустя некоторое время в больнице.

В двойном убийстве подозревают 57-летнего гражданина России. Об этом сообщает Главное управление полиции Южней Верхней Баварии.

Медики констатировали смерть одного мужчины на месте происшествия, а второго доставили в ближайшую больницу для осуществления неотложных мер по реанимации. Несмотря на усилия медиков второй мужчина также умер.

В рамках начатого обыска в тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый по своему домашнему адресу недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России. При этом в полиции отметили, что жертвы – граждане Украины в возрасте 23 и 36 лет.

При поддержке сотрудников отдела судебно-медицинской экспертизы в настоящее время под руководством второй прокуратуры Мюнхена проводится дальнейшее расследование по подозрению в двойном убийстве.

Точный ход событий, предыстория и мотив теперь являются предметом расследования уголовной полиции. На месте убийства присутствовало большое количество полиции. Для оцепления района также была задействована пожарная команда.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Гоккенгайм (земля Баден-Вюртемберг) нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины по имени Рита, которую ранее считали пропавшей без вести. Тело девушки со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий.

Как сообщал OBOZ.UA, оба похитителя являются гражданами России. В последний раз Маргариту, ее дочь и мать Марину видели в местном ресторане, где украинская семья встретилась с неизвестной женщиной, предлагавшей помощь в оформлении немецких документов для беженцев.

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