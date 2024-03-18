Россиянка прикидывалась беременной и тратила деньги на украинку, чтобы выкрасть ребенка и выдать за своего: новые подробности убийства в Германии

В Германии арестовали двух подозреваемых в убийстве 27-летней украинки Маргариты Разаз, похищении ее дочери и исчезновении ее 51-летней мамы Марины Стеценко. Ими оказались муж и жена, причем женщина – россиянка.

В их доме обнаружили маленькую дочь Маргариты Мию. Супруги ловко втерлись в доверие к украинцам, окружили их заботой и вниманием, помогали с оформлением документов. А потом хладнокровно убили молодую мать.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Две сестры учились на медсестер в Харькове

В селе Билухивка Полтавской области сейчас только и говорят о трагедии, которая произошла с ее жителями Ритой Разаз и ее мамой Мариной Стеценко.

Один из местных жителей рассказал OBOZ.UA, что младшая сестра погибшей и ее дядя уже выехали в Германию, они должны забрать маленькую дочь Риты, а также перевезти ее тело на родину, чтобы похоронить. Что с Мариной Стеценко, мамой Риты, пока неизвестно.

В селе также рассказали, что много лет назад Марина Стеценко переехала сюда из Харькова.

"Она приехала одна, но с маленькой Ритой. Позже она познакомилась с местным парнем Евгением, вышла замуж и у них родилась дочь, младшая сестра Риты. Но потом супруги разошлись, Марина купила дом на соседней улице, там они и жили. Нормальная семья, мама сама воспитывала дочерей. Работала на почте, потом в гимназии, девочки окончили школу тут, в селе, и уехали в Харьков, обе учились на медсестер, потом там работали", – продолжает местный житель.

Поехала в Европу сама

Когда началась полномасштабная война и Харьков стали бомбить россияне, сестры вернулись в село. В начале лета 2023 года Маргарита решила ехать в Европу. Говорят, что поехала к подругам в Словакию. В объявлении о поиске жилья в Словакии 2 июля прошлого года сама Маргарита писала, что ищет трёхкомнатную квартиру в Братиславе для 3-4 человек.

А уже 27 ноября девушка дала объявление о поиске двухкомнатной квартиры в Германии для двух взрослых женщин, одна из которых через 1,5 месяца будет рожать.

"Мама Риты поехала к ней уже ближе к родам, месяца два назад. Сказала, что будет там помогать дочери с ребенком", – уточняет местный.

К сожалению, никаких отношений с отцом дочери у Риты не было, он, говорят, сразу отказался от них, узнав о беременности.

Инна сказала, что тоже родила ребенка

В Германии арестовали подозреваемых в убийстве Риты и исчезновении ее мамы. Это супруги 44 и 43 лет, женщину зовут Инна, она россиянка, работает в офисе, ее муж – немец, он работает мясником.

Одна из знакомых Риты рассказала об этой Инне. По ее словам, с ней Маргарита познакомилась, когда уже искала роддом для себя.

"Она была очень странная, но тогда на это никто не обратил внимания, а очень жаль. Но тогда для нас было главное, чтобы у Риты все было хорошо и роды прошли удачно", – вспоминает знакомая.

Рита советовалась в соцсетях по поводу роддома в Германии, и откликнулась эта Инна.

"Рита рассказывала, что Инна с мужем возили ее везде, помогали с документами. Та переживала, что Рита родит и некому будет помочь отвезти ее в роддом. Также Инна рассказывала, что она тоже беременна, якобы срок родов у нее стоял на 24 февраля, но она выпила какой-то коктейль для ускорения родов и родила 29 января. Рита родила 3 февраля, эта Инна привезла ей тот самый коктейль. И она же отвезла ее в роддом. Это было очень странно", – вспоминает знакомая.

По словам друзей погибшей, Рита проводила много времени с Инной и ее мужем, они ездили в другой город, гуляли, посещали кафе. Но при этом Инна рассказывала, что ее новорожденный ребенок очень болен и находится в реанимации. Сейчас уже многие сомневаются в том, что ребенок вообще существовал.

Как пишут немецкие СМИ, муж этой Инны рассказывал соседке, что у них в январе родится дочь, даже показывал розовую шапочку для малышки. Соседка еще удивлялась, ведь Инна не была похожа на беременную.

И сейчас друзья погибшей вспоминают, как женщина, у которой ребенок в реанимации, находит в себе силы постоянно где-то гулять, сидеть в кафе. Еще Инна с мужем дарили Рите вещи для ребенка, праздновали с ней день рождения в ресторане.

Марине стало плохо, убийцы якобы отвезли ее в больницу

Развязка наступила 6 марта, тогда Рита в последний раз была на связи. Она послала голосовое сообщение, что ее маме стало плохо. Эта парочка отвезла Риту домой, а маму в больницу. По словам Инны, у Марины якобы был инфаркт, поэтому ее оставили там. Потом, когда Рита и мама пропали, обзванивали больницы, но ни в одну из них Марина Стеценко не поступала.

"Просто удивительно, как эти мерзавцы задурили головы им, втерлись в доверие. Еще у Марины были проблемы с документами в Германии, а когда ты в чужой стране, без знания языка, то это очень сложно. А тут прямо вовремя появились эти двое, вскружили голову", – предполагает знакомая.

В немецкой прессе отмечается, что Инна производила на окружающих очень приятное впечатление, а на самом деле оказалась хладнокровной убийцей. Ей очень хотелось иметь дочь, маленькую принцессу. При этом пара воспитывает трех сыновей.

Поиски Марины Стеценко продолжаются. Маленькую Мию планирует взять под опеку младшая сестра Риты. Семье сейчас нужна материальная поддержка, поскольку только перевоз тела обойдется в 200 тыс. грн. Кто захочет помочь, может отправить деньги на карточки сестры 4149609004653632, 5375411418846734 – Евгения Биндас.