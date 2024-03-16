К убийству молодой украинки в Германии и похищению ее ребенка могут быть причастны россияне: всплыли подробности

К убийству 27-летней украинской беженки Маргариты Разаз в Германии могут быть причастны граждане России. Правоохранители подозревают в преступлении пару россиян, у которых нашли похищенного новорожденного ребенка погибшей.

Об этом сообщает OE24. 51-летняя мать погибшей до сих пор находится в розыске.

Полиция подтвердила, что 27-летняя Маргарита из Украины, которая находилась в приюте для беженцев вместе с матерью и своей пятинедельной дочерью, погибла в результате насильственной смерти. Ее мать и маленькая дочь Миа тоже исчезли. Однако правоохранительным органам удалось оперативно обнаружить ребенка.

Ребёнка нашли у двух граждан России, женщины и мужчины в возрасте 43 и 44 года соответственно. Обоих россиян задержали и содержат под стражей.

В последний раз Маргариту, ее дочь и мать Марину видели в местном ресторане, где украинская семья встретилась с неизвестной женщиной, предлагавшей помощь в оформлении немецких документов для беженцев.

27-летняя Маргарита прибыла в Германию вместе со своей матерью из Словакии. После переезда они проживали в приюте для беженцев в германском Мангейме.

Поиски 51-летней Марины до сих пор продолжаются. Журналисты предполагают, что российская пара могла убить 27-летнюю Маргариту и ее мать, вероятно, с целью похищения пятинедельной девочки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии нашли живим ребенка убитой украинки Маргариты Разаз. Младенец, появившийся на свет всего несколько недель назад, находился под "присмотром" мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Гоккенгайм (земля Баден-Вюртемберг) нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины по имени Рита, которую ранее считали пропавшей без вести. Тело девушки со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий.

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