Суд вынес приговор оккупанту, расстрелявшему авто с семьей на Черниговщине: в салоне была несовершеннолетняя. Фото

В Украине приговорили к 11 годам лишения свободы российского оккупанта, расстрелявшего автомобиль с мирными жителями на Черниговщине в марте 2022 года. В салоне находилась семья с несовершеннолетним ребенком, который направлялся из села Деснянка в сторону Чернигова.

Об этом сообщили в Facebook Черниговской областной прокуратуры. Там отметили, что 20-летний военнослужащий РФ на блокпосту у выезда из населенного пункта при отсутствии какой-либо угрозы для него и войск оккупантов из автоматического оружия расстрелял гражданский автомобиль.

"В результате нападения пассажирка транспортного средства получила огнестрельные ранения", – отметили в прокуратуре.

Черниговский районный суд признал виновным россиянина в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и приговорил к 11 годам лишения свободы. Пока приговор не вступил в законную силу.

Напомним, также украинские следователи идентифицировали российского оккупанта, который в начале полномасштабной войны изнасиловал несовершеннолетнюю жительницу Херсонской области. Захватчику объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного. Всего установлено 2200 потерпевших, подвергавшихся пыткам и бесчеловечному обращению в российском плену.

– Во временно оккупированном украинском Луганске, который Кремль цинично называет территорией России, российские оккупанты убили 23-летнюю местную жительницу Валентину Давронову. Девушке нанесли около двадцати ударов ножом, после чего подорвали тело гранатой, чтобы замести следы. В последнее время на временно оккупированных территориях поднялась целая волна военных преступлений со стороны россиян.

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