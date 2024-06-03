Изнасиловал несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине: сообщено о подозрении военнослужащему РФ. Фото

Украинские следователи идентифицировали российского оккупанта, который в начале полномасштабной войны изнасиловал несовершеннолетнюю жительницу Херсонской области. Захватчику объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК).

Об этом 3 июня сообщил сайт Офиса генерального прокурора. Известно, что преступник служит в 126 отдельной бригаде береговой обороны ВМС РФ.

В ОГПУ рассказали: подозреваемый участвовал в наступлении россиян на Херсонщину с первых дней полномасштабного вторжения. В феврале 2022 года он и другие "освободители" оккупировали один из населенных пунктов региона.

Военнослужащий государства-агрессора и его товарищ по предварительному сговору, угрожая оружием, задержали несовершеннолетнюю.

"Они против воли увезли ее в одно из домовладений на территории города. Затем в марте подозреваемый изнасиловал ее", – сообщила пресс-служба.

По состоянию на 3 июня досудебное расследование, проводимое Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, продолжалось.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на май 2024 года, в Украине уже осудили 31 человека за военные преступления против детей во время полномасштабного российского вторжения. Еще 54 оккупанта получили сообщения о подозрении. Также расследовалось более 3800 военных преступлений против детей, совершенных во время агрессии РФ.

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