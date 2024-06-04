Россияне казнили 61 украинского военнопленного, а все остальные подверглись пыткам, – генпрокурор Костин

Российские оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного. Всего установлено 2200 потерпевших, подвергавшихся пыткам и бесчеловечному обращению в российском плену.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он уточнил, что по фактам казни украинских военных расследуется 27 уголовных производств, сообщено о подозрении 4 военнослужащим РФ. Обвинительные акты в отношении 2-х человек уже направили в суд, один приговор уже вынесен.

Костин подчеркнул, что каждый, кто был в российском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам. Пленники Кремля испытывают насилие, в частности, и за общение на украинском языке. В то же время вернувшиеся из плена рассказывают, что неоднократно были свидетелями убийства россиянами пленных.

"Пострадавшими в производствах по нахождению в плену признаны более 2200 украинских защитников. Более 500 из них свидетельствовали о применении к ним физического насилия во время вражеских допросов, в частности пытки электротоком", – отметил генпрокурор.

По его словам, в 15 регионах РФ есть по меньшей мере 25 объектов, где содержатся украинские военнопленные. В Украине зарегистрировано более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 июня в сети распространили видео, на котором оккупанты в очередной раз издеваются над украинскими военнопленными. По этому поводу омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в ООН.

– Украинские журналисты идентифицировали одного из пяти террористов, которые пытали защитников Украины в плену. Им оказался оккупант, воюющий на стороне РФ с 2014 года – Киприн Алексей Леонидович (позывной "Барс"). Россиянину из офицерского состава армии агрессора 32 года, родом из Санкт-Петербурга.

– Марьяна Чечелюк, освобожденная из российского плена полицейская из Мариуполя, показала последствия избиений, которым подверглась во время плена. Она опубликовала фотографии ног, полностью покрытых синяками.

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