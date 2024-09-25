Шпионил по силам обороны: СБУ задержала российского агента, который помогал врагу наступать на Покровск. Фото

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который шпионил за украинскими военными в Донецкой области, в частности в зоне активных боевых действий возле Покровска. Злоумышленник, работавший на местном горном предприятии, был завербован российской военной разведкой в июле этого года.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. С момента вербовки агент собирал информацию о расположении украинских военных подразделений, в частности, геолокации штабов и укрепленных позиций, защищающих Покровск.

Особое внимание он акцентировал на огневых позициях тяжелой артиллерии ВСУ, контролирующей штурмовые группы оккупантов, а также пытался выявить пункты базирования подразделений СБУ, осуществляющих контрдиверсионные операции.

Для маскировки своих действий агент действовал как обычный житель прифронтовой общины, отправляясь на работу в шахту. Во время таких поездок он скрыто фиксировал позиции украинских войск, отмечая их на Google-картах.

Для связи с российской спецслужбой злоумышленник сначала использовал анонимный аккаунт в популярном мессенджере, а затем перешел на коммуникацию через запрещенные в Украине социальные сети, пытаясь "запутать следы".

Контрразведчики СБУ обнаружили агента на раннем этапе его деятельности, что позволило задокументировать его преступления, задержать его и предотвратить передачу важной информации об обороне Покровска.

Фигурантом оказался работник местного горного предприятия, которого в июле этого года дистанционно завербовала российская спецслужба.

В ходе обысков у задержанного были изъяты мобильный телефон и сим-карты, которые он менял для конспирации связи с врагом.

Служба безопасности Украины сообщила задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за государственную измену в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности задержала в Харькове предателя, корректировавшего российские ракетные удары по позициям ВСУ и планировавшего бежать в РФ. Им оказался 45-летний недавно мобилизованный житель Харькова, которого в августе 2024 года дистанционно завербовала военная разведка РФ.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли многие оружия, боеприпасы и тактическое снаряжение. Еще в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину указанные злоумышленники готовились к силовому захвату государственных учреждений в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали четырех граждан, которые по заказу спецслужб РФ поджигали военные авто в Одесской области. Среди злоумышленников – трое несовершеннолетних.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!