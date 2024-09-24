Готовился к бегству: СБУ задержала в Харькове предателя, который наводил российские ракеты на свою бригаду в ВСУ. Фото

Служба безопасности задержала в Харькове предателя, корректировавшего российские ракетные удары по позициям ВСУ и планировавшего бежать в РФ. Им оказался 45-летний недавно мобилизованный житель Харькова, которого в августе 2024 года дистанционно завербовала военная разведка РФ.

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Об этом сообщили СБУ и Офис Генпрокурора. По заданию оккупантов, он должен был навести ракетный удар на одно из подразделений своей бригады ВСУ. В обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" агента в Россию, где он планировал присоединиться к вражескому войску и воевать против Украины.

Для общения с российским куратором он использовал специально созданный анонимный чат в Telegram. Мужчина периодически получал задания от врага, собирая и передавая информацию о последствиях ракетных ударов, расположении личного состава и военной техники ВСУ, а также о местонахождении органов власти и военного управления. Эту информацию оккупанты использовали для планирования боевых операций, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Чтобы навести огонь по позиции одного из подразделений своей бригады ВСУ, предатель отметил "нужные" локации на Google-карте и отправил скриншот своему российскому куратору. Также агент осуществил разведку вблизи боевых позиций украинского ПВО, которые российские войска надеялись обойти во время ракетной атаки.

По инструкции российской военной разведки, перед вражеским обстрелом он должен был прибыть на определенное место на передовой, а оккупанты планировали создать для него "коридор" для перехода через линию фронта.

Однако СБУ действовала на опережение: как только были задокументированы преступные действия агента, его задержали на этапе подготовки к "эвакуации" в Россию. В ходе спецоперации СБУ также провела комплексные меры по защите позиций украинских войск, чем полностью сорвала планы агрессора.

В ходе обыска у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

На основе собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли многие оружия, боеприпасы и тактическое снаряжение. Еще в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину указанные злоумышленники готовились к силовому захвату государственных учреждений в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали четырех граждан, которые по заказу спецслужб РФ поджигали военные авто в Одесской области. Среди злоумышленников – трое несовершеннолетних.

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