СБУ обезвредила боевую группу российского ГРУ, готовившую силовой захват власти в Одессе. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности и Государственное бюро расследований нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки (ГРУ) России в Одессе. В областном центре задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли много оружия, боеприпасов и тактическое снаряжение.

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В начале полномасштабной войны эти преступники намеревались помогать оккупационным силам, если бы те приближались к украинскому портовому городу, а когда план агрессора провалился, перешли "в тень". Об этом сообщают в СБУ и ДБР, рассказывая, что грозит вражеским агентам.

Так, по инструкции российской спецслужбы, еще в начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину указанные злоумышленники готовились к силовому захвату государственных учреждений в Одесской области. Кроме штурмов админзданий, фигуранты имели задачу атаковать Силы обороны с тыла, если бы оккупанты продвигались к облцентру.

После неудач россиян на фронте эту оперативно-боевую группу враг перевел в режим ожидания и активировал только летом 2024 года, дав новые тайные задачи.

Служба безопасности Украины сорвала вражеские намерения: задокументировала подрывную деятельность и нейтрализовала группу сразу после того, как ее "активировал" враг. Установлено, что старшим там был 49-летний житель временно оккупированного Крыма.

После захвата полуострова он переехал в Одессу, где в начале полномасштабной войны начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций.

"Для общественности ОО занималась вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создала подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных – штурмовую группу. В подборе потенциальных кандидатов предпочитали граждан со спецнавыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильных специалистов", – пояснили в СБУ.

В случае захвата Одессы участникам этой группы агрессор обещал должности в местной оккупационной администрации.

Фигурантам в целом удалось завербовать более 20 человек, которые подчинялись руководителю по принципам военной иерархии. Ныне все они находятся под следствием, идут комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

В ходе обысков у фигурантов изъяли инструкции по взрывной деятельности, холодное оружие, в том числе с логотипом спецслужб РФ, и компьютерную технику с поличным. Кроме этого, более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

Спецоперацию проводили совместно со следственным подразделением СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

– чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В ГБР добавили, что задержанные находятся под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также продолжаются следственные действия по установлению всех участников организации.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали четырех граждан, которые по заказу спецслужб РФ поджигали военные авто в Одесской области. Среди злоумышленников – трое несовершеннолетних.

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