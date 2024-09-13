Искали 'легкий' заработок: в Одесской области задержали приспешников РФ, которые жгли военные авто. Фото

Правоохранители задержали четырех граждан, которые по заказу спецслужб государства-агрессора России поджигали военные авто в Одесской области. Среди задержанных – трое несовершеннолетних.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины в пятницу, 13 сентября. Под "прицелом" были служебные микроавтобусы и внедорожники Сил обороны.

Как отметили в ведомстве, к совершению поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух одесситов, переселенца из Луганщины и жителя Измаильского района Одесщины. Они уничтожили шесть служебных автомобилей украинских защитников, но так и не получили обещанные деньги от оккупантов.

Трое из четырех задержанных несовершеннолетние. Все они, как рассказали в СБУ, искали "легкий заработок" в Telegram-каналах, где попали в поле зрения российских спецслужб.

Для выполнения вражеских задач фигуранты в разное время находили потенциальные цели, а затем согласовывали их со своими российскими кураторами. После поджогов они фиксировали возгорание на камеры телефонов и отправляли представителям российских спецслужб.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленников "по горячим следам" в разных районах Одесщины. Во время обысков в домах задержанных изъяты средства поджога и мобильные телефоны с доказательствами взрывной деятельности в пользу РФ", – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

– ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали трех коллаборантов, которые поджигали военные автомобили в прифронтовых районах Донетчины. Задержанными оказались три жителя Славянска.

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