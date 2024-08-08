'Широко распространена и систематическая практика': по данным ООН, Россия пытала 95% украинских военнопленных

Страна-террорист Россия совершает военные преступления в отношении почти всех украинских военнопленных. По данным ООН, РФ пытала 95% пленных украинцев.

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Практика пыток в российских тюрьмах широко распространена и систематическая. Об этом заявила глава Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине Даниэль Белл, сообщает Институт изучения войны.

Россия пытала 95 процентов украинских военнопленных, содержащихся в тюрьмах. Также в ООН подчеркнули, что российские власти пытают украинских военнопленных, начиная с их первых допросов, и охарактеризовала российскую практику пыток украинских военнопленных как "широко распространенную и систематическую".

Белл отметила, что пытки украинских военнопленных являются военным преступлением. В частности, пытки военнопленного являются нарушением статьи 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Кроме того, заместитель командира украинской бригады сообщил 7 августа, что российские власти пытали и жестоко убили украинского военнопленного, служившего в его бригаде, в следственном изоляторе в Ростовской области.

В ISW заявили, что заявления Белл и предыдущие отчеты Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине о нарушениях Россией прав украинских военнопленных соответствуют давним оценкам относительно систематических нарушений Россией международного права прав человека и гуманитарного права на оккупированной территории Украины и в отношении украинских военнопленных.

Напомним, у российских военных и правоохранителей есть один "самый любимый" вид пыток к пленным украинцам, и это – сексуальные преступления. Их сложно документировать, учитывая, что многие пострадавшие – мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ОГП, российские оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного. Всего установлено 2200 потерпевших, подвергавшихся пыткам и бесчеловечному обращению в российском плену.

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