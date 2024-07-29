'Ситуация очень сложная': прокурор рассказала, как оккупанты издеваются над украинскими пленными

У российских военных и правоохранителей есть один "самый любимый" вид пыток к пленным украинцам, и это – сексуальные преступления. Их сложно документировать, учитывая, что многие пострадавшие – мужчины.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Ирина Диденко. По ее мнению, многие украинцы до конца не понимают, что такое сексуальное преступление, прежде всего считая, что речь идет об изнасиловании.

В то же время речь идет о разных категориях насильственных пыток. Особенно очень сложная ситуация с мужчинами, поскольку они не готовы говорить об ужасах, пережитых в российском плену.

"Сколько мы работали с пострадавшими, они просто говорят: "Давайте напишем просто – пытки". Они не хотят об этом говорить, не готовы, поскольку это повторная травма, особенно для мужчины. Мы пересматривали, перечитывали допросы, проводимые нашими коллегами: каждый третий имел признаки сексуального насилия", – говорит юрист.

Единственное, по ее словам, когда мужчины обращаются, – это когда им нужна помощь с реабилитацией. Ведь следствием сексуального насилия часто становятся проблемы со здоровьем. И таких случаев очень много.

"У россиян "любимый" вид пыток – это электроток по гениталиям. Прямо все, с кем мы говорили, говорят, что россияне получают безумное удовольствие от такого вида пыток. Просто ударить им неинтересно. А если таковые, то страдает не только сексуальное здоровье – страдает сердце, потому что электроток влияет на весь организм", – отметила Диденко.

Она вспомнила одного потерпевшего, который работал с психологами, психиатрами, но никак не мог прийти к себе.

"Хотя его семья поддерживала, ему очень трудно было прийти в себя. И я не могу сказать, что на сто процентов человек сможет психологически восстановиться", – констатировала представитель Офиса генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ОГП, российские оккупанты казнили по меньшей мере 61 украинского военнопленного. Всего установлено 2200 потерпевших, подвергавшихся пыткам и бесчеловечному обращению в российском плену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!