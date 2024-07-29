СБУ задержала еще шестерых пророссийских интернет-агитаторов, оправдывавших преступления врага. Фото

В Украине задержали очередную группу интернет-агитаторов, которые оправдывали преступления страны-террориста России. Злоумышленников разоблачили в Житомирской, Закарпатской областях и в Киеве.

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За пособничество РФ задержанным грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что шестеро граждан Украины распространяли призывы в поддержку войны России против нашего государства и оправдывали военные преступления врага. В Киеве один из задержанных активно поддерживал вооруженную агрессию России на своей странице в Facebook.

В ходе расследования было установлено, что фигурант имеет российский паспорт и был автором нескольких прокремлевских изданий, которые были подпольно напечатаны за деньги из РФ до полномасштабного вторжения России. В этих псевдонаучных трудах фигурант дела фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России. Также он использовал в книгах тезисы кремлевской пропаганды, в которых оправдывает захват части территории Украины.

В Закарпатской области Служба безопасности разоблачила переселенку из временно оккупированного города Голубовка в Луганской области, которая восхваляла диктатора РФ Путина и героизировала "кадыровцев". Еще один фигурант – житель Береговского района на своей странице в Facebook распространял призывы к одной из национальных общин региона поддержать вооруженную агрессию России.

В Житомирской области СБУ задержала сразу троих вражеских агитаторов. Один из них устраивал искусственные конфликты с представителями ТЦК. В ходе провокаций фигурант пытался дискредитировать украинских военных и призвал окружающих уклоняться от мобилизации. Еще один злоумышленник – водитель местного такси, во время поездок навязывал пассажирам кремлевские фейки по поводу войны против Украины. Третья фигурантка в запрещенной социальной сети "Одноклассники" призвала "молиться о российском диктаторе".

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении одному из главных пропагандистов Кремля в Донецке. Николай Черкашин возглавляет так называемый "Медиа-холдинг ДНР", он сменил на этом посту Романа Беседина, предателя, руководившего оккупационным информационным ресурсом до июля 2023 года и получившего заочное подозрение от следователей СБУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала действовавшего на Одесщине агента ФСБ. Вражеский приспешник выполнял задачи российских спецслужб в двух направлениях разведывательно-подрывной деятельности: корректировка огня и поджоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала еще одну информаторку российской ФСБ. Она координировала вражеские артиллерийские обстрелы по Очакову и его морской акватории.

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