СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по Одессе и 'охотился' на релейные шкафы 'Укрзализныци'. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который действовал в Одесской области. Вражеский приспешник выполнял задачи российских спецслужб по двум направлениям разведывательно-подрывной деятельности: корректировка огня и поджоги.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Фигурант отслеживал локации Сил обороны Украины и корректировал по ним ракетно-дроновые атаки РФ.

Среди приоритетных целей врага были позиции ПВО, которые защищают воздушное пространство города. Еще одним направлением преступной деятельности фигуранта было уничтожение релейных шкафов Укрзализныци, в частности поджоги семафорам на важных железнодорожных участках. После первого поджога одного из таких шкафов, СБУ и задержала российского приспешника "по горячим следам".

По имеющимся данным, фигурант планировал новые диверсии на объектах транспортной инфраструктуры. Расследование установило, что задержанный — 39-летний местный житель, входивший в агентурный аппарат ФСБ и длительное время находившийся в РФ, где проживает его отец.

Оккупантам он стал известен еще до начала полномасштабной войны, когда стал на военный учет в Краснодаре, чтобы получить российский паспорт. Накануне войны мужчина вернулся в Украину, где впоследствии ФСБ дистанционно привлекла его к подрывной деятельности.

Во время обысков в его доме были найдены две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с поличным.

На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали российского диверсанта, поджегшего в Киеве релейный шкаф "Укрзализныци". Злоумышленник снял свои действия на камеру телефона, чтобы потом "отчитаться" спецслужбе страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора российской ФСБ. Она координировала вражеские артиллерийские обстрелы по Очакову и его морской акватории.

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