Наводила огонь: СБУ задержала информатора ФСБ, которая корректировала ракетные удары по Очакову. Фото

В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора российской ФСБ. Она координировала вражеские артиллерийские обстрелы по Очакову и его морской акватории.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Задержанная была частью сети информаторов блогера-изменника Сергея Лебедева, известного под псевдонимом "Лохматый", который скрывается в Донецке и работает на российскую спецслужбу.

С начала полномасштабной войны сотрудники СБУ уже разоблачили по меньшей мере два десятка его сообщников в разных регионах Украины. На этот раз вражеским информатором оказалась жительница Очакова, являющаяся сторонницей "русского мира".

Она поддерживала связь с "Лохматым" через его Telegram-бот, куда присылала геолокации позиций подразделений ВСУ, защищающих портовый город. Для уточнения разведывательной информации он лично контактировал с ней через мессенджер.

После проведения мероприятий по защите украинских военных позиций сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном жилье. Согласно следствию, фигурантка была вовлечена в сотрудничество дистанционно из-за ее активности в прокремлевских Telegram-каналах.

Для выполнения задач врага она объезжала город и его окрестности, скрыто фиксируя расположение Сил обороны.

Она затем отображала полученные данные в виде меток на электронных картах и присылала их "Лохматому".

Во время обыска у задержанной были изъяты два мобильных телефона и ноутбук, которые она использовала для преступной деятельности.

Следователи СБУ выдвинули ей подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украине, а также о движении и размещении ВСУ).

Злоумышленница в настоящее время находится под стражей, и ей грозит до 12 лет заключения.

Ранее сообщалось, что во Львове Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали приспешников российской ФСБ, которые поджигали авто украинских военных. Двое местных жителей 17 и 18 лет искали легкие деньги, вместо этого могут получить до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в СБУ заявили о задержании корректировщика, который наводил КАБ врага на позиции военных Сил обороны в Донецкой области. 49-летний местный житель теперь может получить до восьми лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!