СБУ сообщила о подозрении одному из главных пропагандистов Кремля в Донецке. Фото

Служба безопасности сообщила о подозрении Николаю Черкашину, одному из ведущих пропагандистов Кремля во временно оккупированном Донецке. Черкашин, возглавляющий так называемый "Медиа-холдинг ДНР", сменил на этом посту Романа Беседина, предателя, руководившего оккупационным информационным ресурсом до июля 2023 года и получившего заочное подозрение от следователей СБУ.

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С этого времени Черкашин контролирует один из основных рупоров Кремля на захваченной части Донбасса. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ.

В "медиахолдинг" врага входят 24 онлайн- и печатных изданий, 9 телеканалов и 6 радиостанций. Эти ресурсы активно поддерживают агрессивную войну против Украины и оправдывают военные преступления россиян.

Черкашин также использует свои медиа для распространения фейков о ситуации на фронте и прифронтовых районах Украины. Для этого он привлек десятки "военкоров", избранных среди местных поклонников кремлевского режима.

Черкашин также привлекает своих подчиненных пропагандистов для подготовки заказных сюжетов для центральных телеканалов РФ, в частности, для репортажей с восточного фронта.

По данным следствия, Черкашин ранее работал в разных медийных проектах региона. После захвата областного центра он поддержал террористов ДНР, подконтрольных Кремлю. Позже он вошел в круг доверенных лиц гауляйтера Пушилина, лично способствовавшего его назначению на должность "гендиректора" оккупационного "медиахолдинга".

Следователи Службы безопасности, опираясь на собранные доказательства, заочно сообщили Черкашину о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией).

Поскольку злоумышленник находится на временно захваченной части территории Украины, продолжаются меры по его привлечению к ответственности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против Геннадия Шкиля, настоятеля храма УПЦ МП во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. С начала полномасштабной войны протоиерей публично поддерживал вооруженную агрессию и захват территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры о подозрении заочно сообщено очередному российскому оккупанту. Заместитель командира 18-й мотострелковой дивизии 11-го Армейского корпуса Балтийского флота РФ отдавал приказы на обстрелы сел Харьковщины после начала полномасштабного вторжения РФ.