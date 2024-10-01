Самый массовый известный случай: россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении

Стало известно о самом массовом случае казни украинских военнопленных на линии фронта – оккупанты убили 16 наших защитников на Покровском направлении. Украина начала следственные и розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного захватчиками военного преступления.

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Об этом 1 октября сообщили в Офисе генерального прокурора. Сначала информация о преступлении появилась в Telegram-каналах, по данным медиа, его армия РФ совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

В сети распространили видео, на котором военнослужащие ВСУ, взятые в плен, под контролем врага вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, россияне добили в упор автоматной очередью.

ОГП проводит мероприятия по проверке опубликованного материала. Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, оно было начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Это самый массовый известный случай смертной казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", – сказал генеральный прокурор Андрей Костин.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал письмами об этом очередном российском преступлении ООН и Международный Комитет Красного Креста.

"Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал, – понести ответственность", – подчеркнул он.

Напомним, что убийства оккупантами украинских военнопленных – это, к сожалению, не единичные инциденты. Такие действия россиян являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и квалифицируются как тяжелое международное преступление.

Месяц назад стало известно, что враг расстрелял троих украинских военнопленных на Торецком направлении. Трое военных одной из бригад Вооруженных сил Украины вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрались российские солдаты. Оккупанты положили наших воинов лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину.

В Покровском районе российские захватчики 27 августа убили еще троих украинских защитников, которые сдались в прел. Украинские солдаты вышли из укрытия, опустились на колени и подняли руки за голову. В этот момент российские штурмовики открыли по ним огонь.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики американского Института изучения войны отметили, что российские оккупанты все чаще казнят украинских солдат, которые сдаются в плен. Командование захватчиков, похоже, одобряет распространение подобных военных преступлений.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что по состоянию на начало сентября Офис генпрокурора расследовал 28 дел, связанных с казнями россиянами пленных украинских воинов: в общей сложности было известно об убийствах 62 украинских военнослужащих.

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