'Вышли из укрытия и встали на колени': в ОГП прокомментировали расстрел врагом трех бойцов ВСУ

В Офисе генерального прокурора прокомментировали расстрел сдававшихся в плен российскими оккупантами трех бойцов Вооруженных сил Украины. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса. Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны, сопровождаемых умышленным убийством. Расследование касается трагедии, произошедшей 27 августа 2024 года в Покровском районе.

По предварительной информации, российские вооруженные силы совершили атаку на позицию Вооруженных Сил Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов. Во время атаки был сброшен зажигательный боеприпас на укрытие украинских военных, что привело к пожару. После этого российские войска оцепили горящую позицию и во время боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Его побратимы, оказавшись в окружении и под постоянным огневым контролем, были вынуждены сдаться в плен.

Во время сдачи в плен украинские солдаты вышли из укрытия, опустились на колени и подняли руки за голову. В этот момент русские штурмовики открыли по ним огонь. Сведения о дальнейшей судьбе раненого военного пока уточняются.

Генеральный прокурор Андрей Костин подчеркнул, что расследуется возможное убийство 73 украинских военнопленных. Он отметил, что агрессор продолжает пренебрегать международными гуманитарными нормами, и каждый случай будет тщательно проверен. Убийство военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, российские военные преступники все чаще убивают сдавшихся в плен украинских воинов: приказы отдают конкретные командиры оккупационной армии. Последняя казнь, о которой стало известно, зафиксирована на прошлой неделе на Покровском направлении.

Всего с ноября прошлого года по сей день известно о по меньшей мере 15 убийствах российскими захватчиками невооруженных военнопленных украинцев, большинство из них подтверждено видео с беспилотников и аудиоперехватами.

В конце марта этого года украинские журналисты опубликовали данные об оккупантах, причастных к казни украинских военных под Авдеевкой. Речь идет о командировах бригады, которая первой заходила на позицию "Зенит", где было совершено это военное преступление.

За попавшим на видео логотипом удалось установить, что первыми на "Зенит" зашли бойцы 1 славянской бригады "ДНР". Ее сформировали из боевиков, воевавших под командованием террориста Игоря Гиркина, в 2014 году. В настоящее время бригада входит в состав российских вооруженных сил. Командиром стрелкового батальона является военный преступник с позывным "Гермесом".

Тем временем уже в начале апреля в сети показали командира оккупантов, расстрелявших военнопленных в Крынках. Именно он мог отдать приказ о казни безоружных украинцев.

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