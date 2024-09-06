'Это приказ конкретных командиров': количество казней казаками украинских военных, которые сдались в плен, возросло – CNN

Российские военные преступники все чаще убивают сдавшихся в плен украинских воинов: приказы отдают конкретные командиры оккупационной армии. Последняя казнь, о которой стало известно, зафиксирована на прошлой неделе на Покровском направлении.

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Всего с ноября прошлого года по сей день известно о по меньшей мере 15 убийствах российскими захватчиками безоружных военнопленных украинцев, большинство из них подтверждено видео с беспилотников и аудиоперехватами. Об этом говорится в материале CNN (видео, обнародованное этим изданием, OBOZ.UA не публикует по этическим соображениям).

Телеканал обнародовал неизвестные ранее факты казней сдавшихся в плен украинских военных. Также в CNN показали видеокадры убийств, о которых ранее не сообщалось.

Журналисты констатировали, что количество случаев казней украинских пленников на поле боя растет.

Издание утверждает, что получило от источников в украинской военной разведке данные о 15 казнях оккупантами украинских военнопленных, совершенных с ноября прошлого года. Большинство убийств из этого перечня подтверждено снятыми на БПЛА видео или перехваченными переговорами самих оккупантов.

Между тем, как рассказал CNN генеральный прокурор Украины Андрей Костин, в настоящее время Офис генпрокурора расследует 28 дел, связанных с казнями россиян пленных украинских воинов: в общей сложности известно об убийствах 62 украинских военнослужащих.

Украинские правоохранительные органы рассматривают эти убийства как военные преступления и часть организованной политики Кремля.

"Если военнопленные сдаются, если они показывают, что они сдаются, если они без оружия в руках, то расстрел без должного суждения является военным преступлением", – подчеркнул Костин.

По словам генпрокурора, казни пленных украинских воинов фиксировались в разных областях нашей страны, так что из этого можно сделать вывод, что речь идет не о случайности или исключении, а о том, что "такая политика организована Кремлем. Это приказ конкретных командиров".

В то же время собеседник издания по украинской военной разведке, от которого журналисты получили жуткие кадры казни на Покровском направлении, отметил, что у его подразделения есть информация о многочисленных подобных случаях на передовой. Информация о большинстве из них еще не была обнародована, не начаты также соответствующие расследования.

Однако, отмечает CNN, несколько российских военнослужащих уже предстали перед судом по обвинениям в таких убийствах, в частности, речь идет о случае на Запорожье, когда в январе этого года безоружный украинский воин вышел с поднятыми руками из окопа неподалеку от Приютного – и был расстрелян россиянином.

Украинская разведка также передала CNN аудиозаписи перехваченных приказов российского командира с позывным "Турк", своему подчиненному на поле убить пленных.

Телеканал также напомнил, что в мае по приглашению Киева в Украину приезжал специальный докладчик ООН по внесудебным казням, казням без судебного разбирательства или произвольным казням д-р Моррис Тидбол-Бинц. Одной из целей его визита было изучение сообщений о внесудебных убийствах во время боевых действий.

Следственный источник в ООН сообщил CNN, что некоторые из очевидных казней украинских солдат были предметом их проверки.

"Их много. Есть закономерность. Она предполагает по меньшей мере одобрение или приказ не давать пощады", – отметил собеседник издания, рассказывая об убийствах россиянами пленных украинцев.

Напомним, в конце марта этого года украинские журналисты опубликовали данные о оккупантов, причастных к казни украинских военных под Авдеевкой. Речь идет о командирах бригады, первой заходившей на позицию "Зенит", где было совершено это военное преступление.

По попавшему на видео логотипу удалось установить, что первыми на "Зенит" вошли бойцы 1 славянской бригады "ДНР". Ее сформировали из боевиков, воевавших под командованием террориста Игоря Гиркина, в 2014 году. В настоящее время бригада входит в состав российских вооруженных сил. Командиром стрелкового батальона является военный преступник с позывным "Гермес".

Тем временем уже в начале апреля в сети показали командира оккупантов, расстрелявших военнопленных в Крынках. Именно он мог отдать приказ о казни безоружных украинцев.

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