Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении: что известно

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление – враг расстрелял трех украинских военнопленных на Торецком направлении. Во вторник, 3 сентября, такая информация появилась в сети.

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Отмечалось, что трое военных одной из бригад Вооруженных сил Украины вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрались российские солдаты. Оккупанты положили наших воинов их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Такие действия россиян являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными, отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В настоящее время распространенные данные проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств указанного события", – сообщили в ОГП, добавив, что вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Лубинец призвал международные организации и страны-партнеров оказывать давление на РФ, чтобы она понесла ответственность за свои преступления.

"Россия продолжает демонстрировать свою террористическую сущность, лишь масштабируя свои зверства! Каждый день украинцы переживают трагедии, на которые нет адекватного ответа мирового сообщества", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля в сети появилась информация об очередном военном преступлении российских оккупантов – враг снова расстрелял украинских военнопленных на Запорожском направлении. Это произошло в районе села Работино, за которое ведутся бои.

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