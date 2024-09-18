Выросло количество пострадавших в результате атаки РФ на Харьков: среди них четверо спасателей

Российские войска 17 сентября нанесли удары по Харькову, в результате чего пострадали сотрудники ГСЧС и мирные жители города. К утру 18 сентября за помощью к медикам обратились еще два человека.

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В общей сложности по состоянию на 8 часов утра известно о девяти пострадавших. Об увеличении количества раненых сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Еще двое гражданских жителей Харькова обратились к медикам после вчерашнего обстрела города. Так что пострадавших теперь девять, среди них четверо – наши спасатели, которые были ранены в день своего профессионального праздника", – говорится в сообщении.

Напомним, о том, что россияне обстреляли Харьков КАБами, стало известно после 15 часов дня накануне. Местные власти после взрывов сообщили о попадании на открытой территории. Еще один прилет пришелся на лесополосу вблизи торгового центра: там спасатели тушили лесной пожар.

Уже около 16 часов стало известно о шести раненых в результате вражеской атаки, четверо пострадавших – пожарные, пытавшиеся обуздать пламя. Сообщалось, что три из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Через два часа спустя количество раненых возросло до семи человек: стало известно еще о одном пострадавшем гражданском.