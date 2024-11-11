Россияне ударили баллистикой по Харькову, есть прилеты в двух районах: поврежден магистральный трубопровод

Войска России вечером в понедельник, 11 ноября, ударили по Харькову, в городе прогремели сильные взрывы. Зафиксированы прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. Громко в городе было около 22:00.

По предварительным данным, российские оккупационные войска ударили по Харькову баллистической и гибридной ракетой "Гром-1Е".

"Информация о пострадавших на данную минуту не поступала. Места прилетов обследуют работники соответствующих служб", – написал Терехов.

Позже мэр уточнил, что в Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– российские войска днем 11 ноября произвели артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине. В результате погибли двое местных жителей, а пятеро получили ранения.

– Утром оккупанты баллистикой атаковали Кривой Рог. Попадание было в пятиэтажку, там разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Известно об 11 пострадавших, из них двое несовершеннолетних.

– В ночь на понедельник враг атаковал Николаев ударными беспилотниками "Шахед". В результате вражеского обстрела есть повреждения в жилой застройке, погибли пять человек.

– Также россияне из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Свеской общины Шосткинского района Сумской области. В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина.