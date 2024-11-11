Россияне ударили баллистикой по Харькову, есть прилеты в двух районах: поврежден магистральный трубопровод
Войска России вечером в понедельник, 11 ноября, ударили по Харькову, в городе прогремели сильные взрывы. Зафиксированы прилеты в Холодногорском и Новобаварском районах.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. Громко в городе было около 22:00.
По предварительным данным, российские оккупационные войска ударили по Харькову баллистической и гибридной ракетой "Гром-1Е".
"Информация о пострадавших на данную минуту не поступала. Места прилетов обследуют работники соответствующих служб", – написал Терехов.
Позже мэр уточнил, что в Холодногорском районе в результате вражеского удара поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова.
Как сообщал OBOZ.UA:
– российские войска днем 11 ноября произвели артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине. В результате погибли двое местных жителей, а пятеро получили ранения.
– Утром оккупанты баллистикой атаковали Кривой Рог. Попадание было в пятиэтажку, там разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Известно об 11 пострадавших, из них двое несовершеннолетних.
– В ночь на понедельник враг атаковал Николаев ударными беспилотниками "Шахед". В результате вражеского обстрела есть повреждения в жилой застройке, погибли пять человек.
– Также россияне из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Свеской общины Шосткинского района Сумской области. В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина.
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