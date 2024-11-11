Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины: погиб мужчина, есть раненая

Войска России днем в нелилю, 10 ноября, из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Свеской громады Шосткинского района Сумской области. В результате вражеской атаки погиб 52 летний мужчина.

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Женщина 58 лет получила тяжелые ранения. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Обстрел оккупанты произвели с территории России около 15:20.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Telegram-канале Сумской ОВА сообщили, что в течение дня россияне совершили 105 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 257 взрывов. Обстрелы потерпели Сумская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

В Хотинской громаде в результате обстрела поврежден частный жилой дом. Враг бил из артиллерии, минометов, FPV-дроном, кабами, сбросил ВОГ с БпЛА.

В Сумской громаде в результате атаки КАБом также поврежден частный жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ночь на 10 ноября силы ПВО отразили очередную атаку РФ, которую та осуществила с применением рекордного количества ударных дронов – 145. Всего над 13 регионами обезвредили 62 БПЛА, еще больше таких целей было локационно утрачено.

– В частности, враг атаковал "Шахедами" Одессу и область. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали по меньшей мере два человека.

– А на Киевщине и в столице в течение ночи силы ПВО сбили около 15 вражеских БПЛА. Повреждений избежать не удалось.

– Накануне вечером россияне также сбросили КАБы на Харьков. Известно, что прилетело неподалеку от многоэтажки, есть разрушение.