Россияне атаковали Николаев 'Шахедами': есть повреждения в жилой застройке, есть погибшие

Войска России в ночь на понедельник, 11 ноября, атаковали Николаев ударными беспилотниками "Шахед". В результате вражеского обстрела есть повреждения в жилой застройке. Погибли два человека.

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Об этом сообщил глава Николаевской обласной военной администрации Виталий Ким на своем канале в Telegram. По его словам, вспыхнули пожары в жилых домах в городе.

Ранение получила 45-летняя женщина, она госпитализирована. На месте работают спасатели.

Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил о последствиях прилетов.

"Россияне в очередной раз атаковали наш город дронами. Есть повреждения в жилой застройке. Угроза дронов-камикадзе продолжается до отбоя. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть!" – написал он .

Автор мониторингового канала "Николаевский Ванек" сообщил, что в городе было прямое попадание "Шахеда" в жилой дом.

"К сожалению, после мопедной атаки в Николаеве есть погибшие гражданские. Люди просто спали в своей квартире, пока им в квартиру не прилетел "Шахед", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска России днем в воскресенье, 10 ноября, из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру Свеской громады Шосткинского района Сумской области.

– В ночь на 10 ноября силы ПВО отразили очередную атаку РФ, которую та осуществила с применением рекордного количества ударных дронов – 145. Всего над 13 регионами обезвредили 62 БПЛА, еще больше таких целей было локационно потеряно.

– В частности, враг атаковал "Шахедами" Одессу и область. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали по меньшей мере два человека.

– А на Киевщине и в столице в течение ночи силы ПВО сбили около 15 вражеских БПЛА.