В понедельник, 11 ноября, российские войска совершили артиллерийский обстрел Никополя на Днепропетровщине. В результате погибли двое местных жителей, а пятеро получили ранения.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Враг нанес удары по жилому сектору, медицинским учреждениям, учебным заведениям, а также по коммерческим объектам.

В результате повреждены жилые дома, медицинские учреждения, учебные заведения, а также отделения банков, магазины и кафе. Также пострадали автомобили.

Кроме артиллерийских обстрелов, россияне также использовали дрон-камикадзе для атаки на автомобиль, стоявший на временной остановке. Пожар в автомобиле быстро ликвидировали пожарные, к счастью, жертв и пострадавших не было.

По факту нарушения законов и обычаев войны, сопровождающихся умышленным убийством, прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное производство. Правоохранители вместе с прокурорами работают над документированием этих преступлений, чтобы наказать виновных.

Напомним, Силы обороны в течение ночи 11 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ, уничтожив 39 беспилотников, среди которых "Шахеды". Также воины ликвидировали две ракеты Х-59/69.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор утром в понедельник, 11 ноября, подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К, носители ракет "Кинжал". В итоге реальных пусков так и не произошло. Вылет столь обилия самолетов оказался масштабной тренировкой российской авиации.

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