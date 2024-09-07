Россияне сбросили пять КАБов в Бериславском районе Херсонщины: есть раненые и разрушения. Фото

Россияне атаковали населённые пункты Бериславского района. На них оккупанты сбросили пять управляемых авиабомб, разрушения получили частный дом, прилетело и по уже разрушенному дому культуры.

Видео дня

С ранениями в больницу доставили 28-летнюю женщину. Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации.

"Российская авиация ударила по населенным пунктам в Бериславском районе. Враг сбросил 5 управляемых авиабомб. Одна попала рядом с жилым домом. Множественные осколочные ранения стеклом получила 28-летняя женщина. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – рассказали в ОВА.

Кроме того, удар россияне нанесли по уже разрушенному ими же зданию культуры.

Всего за сутки с 6 утра 6 сентября оккупационные войска обстреливали и наносили авиаудары по 19 населенным пунктам региона, включая Херсон. Так, кроме облцентра взрывы раздавались в таких населенных пунктах как Токаревка, Садовое, Камышаны, Тягинка, Антоновка, Берислав, Казацкое, Белозерка, Кизомыс, Никольское, Томина Балка, Гавриловка, Александровка, Приднепровское, Раковка, Бургунка, Урожайное, Веселое.

"Российские военные попали в объект критической инфраструктуры и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 11 частных домов. Также оккупанты повредили гаражи, автобусы и частные автомобили", – рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Всего в Херсонской области в результате российских обстрелов ранения получили семь человек.

Напомним, накануне россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Разрушениям подверглись жилые дома. Известно об одном погибшем гражданском мужчине. Ранения получили не менее 74 человек, в том числе и дети: самому младшему из пострадавших – всего 4 года.

А ночью и утром россияне обстреляли приграничье Сумщины 15 раз: раздались десятки взрывов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!