Ночью и утром россияне обстреляли приграничье Сумщины 15 раз: все подробности

Ночью и утром 7 сентября российские войска 15 раз обстреляли границу Сумской области. Зафиксировано около четырех десятков взрывов.

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Под ударами минометов, артиллерии, дронов и бомб врага оказались девять громад Сумщины. Подробности раскрыли в Сумской областной военной администрации.

В течение ночи и до 8 часов утра захватчики 15 раз ударили по приграничным и населенным пунктам Сумщины. В общей сложности зафиксировано 38 взрывов.

"Обстрелы потерпели Миропольская, Боромлянская, Хотинская, Краснопольская, Шалыгинская, Березовская, Середино-Будская, Свеская, Великописаревская громады", – уточнили в Сумской ОВА.

Так, Краснопольскую громаду россияне обстреливали из артиллерии (зафиксировано восемь взрывов), минометов (также восемь взрывов) и сбросили взрывное устройство из БПЛА.

По Боромлянской громаде захватчики били боеприпасом "Ланцет": зафиксировано два взрыва.

По Миропольской громаде россияне ударили КАБами (раздалось два взрыва).

Три взрыва были слышны в Березовской громаде: ее враг также атаковал с помощью КАБ.

КАБы армия РФ запускала и по Хотинской громаде: там раздалось два взрыва, а также по Свесской и по Шалыгинской громадам (в обеих – по два взрыва).

Великописаревскую громаду атаковал российский FPV-дрон, а Середино-Будскую россияне обстреливали из артиллерии (были слышны шесть взрывов).

Напомним, накануне россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Разрушениям подверглись жилые дома. Известно об одном погибшем гражданском мужчине. Ранения получили по меньшей мере 74 человека, в том числе и дети: самому младшему пострадавшему – всего 4 года.

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