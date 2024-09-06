Оккупанты атаковали Павлоград, есть разрушения: пострадали пять человек
Утром 6 сентября российские войска ударили по Павлограду на Днепропетровщине. В городе есть разрушения.
Известно о по меньшей мере пятерых пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Враг атаковал Павлоград. Предварительно, уже 5 пострадавших. Не обошлось без разрушений. Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях", – написал он в 10:36.
В местных чатах пишут о "задымлении и выбитых окнах в одном из районов" города.
В официальном Telegram-канале исполкома Павлоградского горсовета в 09.55 попросили местных жителей находиться в безопасных местах из-за угрозы российских ударов. А в 10:20 горожан призвали "не передвигаться по городу до отбоя".
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